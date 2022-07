Ms. Marvel terminó como el proyecto de Marvel Studios con mejor valoración en Rotten Tomatoes

Después de un par de años en los que ningún proyecto pudo desplazar a Black Panther, una nueva producción de Marvel Studios tomó el puesto de la entrega de esa compañía con la mejor valoración en la plataforma de críticas Rotten Tomatoes.

No, no estamos hablando de Thor: Love and Thunder, sino que nos referimos a Ms. Marvel.

Aunque la serie sobre Kamala Khan se estrenó en mayo de este año, su emisión recién término este miércoles 13 de julio y con ello Rotten Tomatoes consignó el porcentaje final de sus críticas positivas. Y, siguiendo la tendencia que se instaló con el estreno de la serie, aquel número fue bastante probable.

Después de todo, actualmente Ms. Marvel tiene un 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y de sus seis episodios tres cuentan con un 100% de reseñas positivas por parte de la crítica.

Con aquella valoración en Rotten Tomatoes, Ms. Marvel actualmente es el proyecto de Marvel Studios con el mayor porcentaje de críticas favorables en la plataforma por sobre títulos como Black Panther (96%), What If...? (94%) Avengers: Endgame (94%), Iron Man (94%), Thor: Ragnarok (93%) y Spider-Man: No Way Home (93%).

Ahora, si quieren considerar la valoración de la audiencia, Ms. Marvel tiene un porcentaje superior a Black Panther con un 81% (la cinta del Rey de Wakanda ostenta un 79%), pero ninguna cinta o serie del MCU rivaliza con el 98% de reseñas favorables que los usuarios han dejado para No Way Home y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Aunque Kamala Khan regresará en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, por ahora se desconoce si la heroína tendrá o no otro ciclo de su serie.