Murió Angela Lansbury, la protagonista de “Reportera del crimen”

A los 96 años falleció Angela Lansbury, la actriz británica conocida por su carrera en el cine y la televisión que inmortalizó papeles como Jessica Fletcher en la serie Reportera del crimen (o Murder, She Wrote en inglés).

El deceso de Lansbury fue reportado por distintos medios este martes, pero NBC compartió una declaración de su familia que dice: “Los hijos de la dama Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m. de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”.

Lansbury tuvo una carrera de más de siete décadas en el mundo del entretenimiento y fue nominada a un total de tres premios Oscar por sus papeles en Gaslight, The Manchurian Candidate y The Picture of Dorian Gray. Todo además de recibir 12 nominaciones a los Emmy por su trabajo en Reportera del crimen (1984-1996) y ganar siete premios Tony.

Lansbury recibió un Premio Oscar honorífico en 2013 y, además de los papeles mencionados anteriormente, participó en producciones como Anastasia, La Bella y la Bestia (donde fue la voz en inglés de la Señora Potts) Nanny McPhee, Mr. Popper’s Penguins y Mary Poppins Returns.