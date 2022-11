Murió Carlos Pacheco, el reconocido dibujante que trabajó para DC y Marvel

A los 60 años falleció Carlos Pacheco, el dibujante español que trabajó en varios cómics de Marvel y DC.

Pacheco fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) este año y esa enfermedad provocó su muerte este miércoles.

Inicialmente el deceso de Pacheco fue reportado por El País al comienzo de la jornada, sin embargo, posteriormente se reveló que el dibujante permanecía sedado. Un panorama que lamentablemente cambió con el paso de las horas y en última instancia el municipio de San Roque, La Voz de Cádiz y El Diario.es reportaron su muerte durante la tarde.

Pacheco hizo público su diagnóstico de ELA en septiembre de este año, una oportunidad donde mediante redes sociales señaló aunque aquella enfermedad era “un inesperado giro de guion” de su vida” igualmente seguía sintiéndose “afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme”.

Durante su carrera en los cómics estadounidenses el artista trabajó en títulos como las series regulares de Los Cuatro Fantásticos, el Capitán América y los X-Men, además de Avengers: Forever, The Life of Captain Marvel y Uncanny X-Men para Marvel Comics. Todo además de dibujar las series regulares de The Flash, Superman/Batman y Linterna Verde para DC aparte de participar del evento Final Crisis. Todo mientras sus trabajos más recientes incluían a Arrowsmith para Image Comics.

Después de que se confirmara la muerte de Pacheco, diversos escritores y dibujantes de cómics se han despedido de él y por ejemplo el dibujante Tony S Daniel escribió: “QEPD a mi querido amigo Carlos Pacheco, amigos desde hace más de 20 años. Era amable, generoso y amaba a su hijo. Te amo hermano y gracias por lo que hiciste por mí. Y te prometo que te dejaré pagar la próxima cuenta en la cena cuando te vuelva a ver. Algún lugar agradable”.

Mientras que Rob Liefeld tuiteó: “Esperaba que no fuera así, pero su hijo lo confirmó y estoy muy triste por la pérdida de Carlos Pacheco. Su inmenso talento iluminó cada cómic que ilustró. Un hombre muy hermoso y amable. Descansa en paz Carlos. Se fue demasiado pronto”.

“Recuerdo vividamente cómo descubrí el increíble trabajo de Carlos Pacheco. Justo en el apogeo de mi obsesión de la escuela secundaria con los X-Men, apareció este mini Bishop y al instante me enamoré de su trabajo de líneas redondeadas y gruesas. Muy diferente de lo que todos los demás estaban haciendo”, indicó Mitch Gerards.

“Es imposible resumir lo que ha significado Carlos Pacheco para los artistas españoles, hoy se ha ido un grande, descansa en paz maestro… Descanse en paz Carlos Pacheco…”, señaló Jorge Fornés.

Por el lado de las editoriales hasta el momento de la redacción de esta nota ni Marvel ni DC se han pronunciado, pero Panini España se despidió del creador con un tweet.

Carlos Pacheco falleció a días de su cumpleaños número 61 y fue donante de órganos. Tras su deceso el municipio de San Roque en España decretó dos días de luto en su honor.