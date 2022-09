El dibujante de cómics Carlos Pacheco fue diagnosticado con ELA

El escritor y dibujante español Carlos Pacheco, reconocido por su trabajo en cómics como X-Men, Avengers Forever y Green Lantern, reveló a través de su cuenta de Facebook que fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), la enfermedad que han padecido personas como Stephen Hawking.

“Pues no podrá ser. El diagnóstico final lo deja claro: Esclerosis Lateral Amiotrófica, resumido, ELA, ya sabes, aquello de los cubitos de hielo. Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse”, reveló el autor.

“Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui. Gracias a todos los que siempre habéis estado ahí. Seguimos para bingo”, finalizó.

En abril de este año, el propio Pacheco había revelado que en septiembre de 2021 sufrió una parálisis en una de sus piernas que lo llevó a visitar neurólogos y someterse a un procedimiento quirúrgico que le implicaría un largo proceso de rehabilitación. “Esa fue la razón por la que no pude terminar mi compromiso con Los Cuatro Fantásticos y ahora estaré fuera de carrera durante todo este año después de la cirugía. ¡Por favor, no se olviden de mi!”, escribió por ese entonces.

A lo largo de su carrera, Carlos Pacheco ha trabajado ampliamente en Marvel Comics desde la década de los noventas, incluyendo pasos por series como Los Cuatro Fantásticos, Avengers: Forever, Capitán América, Ultimate Comics: Avengers, Ultimate Comics: Thor, X-Men y Uncanny X-Men, por nombrar solo a algunos. Por otro lado, en DC Comics trabajó en The Flash, Green Lantern, Superman y la saga de Final Crisis, entre otros.

Entre sus últimos trabajos se incluyen y la serie de fantasía Arrowsmith, publicada por Image Comics y realizada en colaboración con el escritor Kurt Busiek.

A continuación encuentran algunas reacciones de personalidades comiqueras.

Albert Monteys, autor de cómics como ¡Universo! y Matadero Cinco.

Jorge Fornés, dibujante de Batman, Rorschach y Daredevil.

Gabriel H. Walta, dibujante de Redneck, Sentient, Thor, Rumble,

Amancay Nahuelpan, dibujante de Detective Comics, Nightwing y The Flash.

Chris Ryall, ex jefe de IDW y escritor de series como Zombies vs Robots. “Creo que Carlos merece más elogios por su trabajo como escritor. Cuando él y Rafael se hicieron cargo de escribir el libro FF de la era de Heroes Return, finalmente se volvió hermoso y atractivo de leer. Me encantó su carrera. Deseándole lo mejor a Carlos”, dijo.