Murió John Romita, el más legendario dibujante de Spider-Man

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido dibujante John Romita Jr. reveló que su padre, el legendario John Romita Sr, falleció a los 93 años de edad, enlutando a todo el mundo del cómic.

“Lo digo con gran pesar, mi padre falleció en paz mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos”, reveló Romita Jr.

Por favor, mantengan sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Era el hombre más grande que he conocido”, agregó el también dibujante que siguió los pases de su padre en las aventuras de Peter Parker.

Lo anterior es relevante, ya que la carrera de John Romita estuvo directamente relacionada con la época de mayor esplendor en los inicios de Marvel Comics. Luego del trabajo de Steve Ditko, fue Romita Sr. quien tuvo que tomar los lápices del cómic de The Amazing Spider-Man.

En esa tarea, el artista logró definir al que es sin duda el diseño más clásico de Peter Parker, inspirando a creadores como el director Sam Raimi, quien posteriormente tomó su trabajo como base en sus populares películas.

De hecho, una de las viñetas más clásicas de Romita - aquella de “Spider-Man nunca más” - fue recreada por Raimi y ha tenido múltiples guiños tras su publicación en The Amazing Spider-Man #50.

El momento "Spider-Man no more!" de The Amazing Spider-Man $50.

Trabajando codo a codo junto a Stan Lee, Romita Sr también fue el responsable de revelar la apariencia de Mary Jane Watson y estuvo en la creación de personajes como Rhino, the Shocker y Kingpin. También fue el dibujante de las clásicas tiras de prensa creadas para contar historias sobre el héroe arácnido.

A lo largo de su carrera, John Romita además trabajó con personajes como Capitán América, Los Cuatro Fantásticos y Daredevil. No solo eso, también tuvo la labor de ser el director de arte de Marvel Comics a partir de 1973, ayudando a diseñar a personajes como The Punisher, Wolverine, Bullseye y Luke Cage, entre otros.

Antes de todo ese trabajó, Romita tuvo un trabajo como freelance en DC Comics, aunque ahí solo participó en múltiples series de romance, por lo que su labor con los superhéroes de aquella editorial solo estuvo limitado a su trabajo no acreditado en el clásico crossover de Superman vs. the Amazing Spider-Man.

Con todo ese legado en cuenta, múltiples artistas reaccionaron al mensaje de Romita Jr, lamentando la muerte de uno de los creadores más importantes de la Edad de Plata de los cómics.

“John, lamento mucho tu pérdida. Tu padre siempre será, más allá de una de las personas más talentosas que he conocido: fue una de las personas más agradables, amables y acogedoras que he conocido. Y eso importa mucho más. Todo mi amor para ti y tu familia, dijo Dan Slott, el escritor tras la mayor cantidad de números de Spider-Man en la historia.

“Lo siento mucho John. Enviando amor para ti y la familia. Comics ha perdido a un verdadero gigante”, escribió el guionista Scott Snyder (Batman).

“Siento mucho tu pérdida, John. Mis condolencias a tu familia. Fue un artista increíble que también fue genial para un niño de 10 años que le habló como loco en 1973, creo que en el antiguo Hotel Roosevelt. Tu padre fue uno de los verdaderos inmortales de nuestro loco y maravilloso negocio, agregó el también escritor Peter Tomasi (Green Lantern Corps, Batman and Robin).

Todo el amor de la familia King en DC. Que artista Qué vida. Que hombre”, planteó por su parte el escritor Tom King (Mr Miracle, Batman).