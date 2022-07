Natalie Portman contó que una de las escenas “más bellas visualmente” de Thor: Love and Thunder se filmó en el estacionamiento de una tienda

Cuando imaginamos cómo se filman las películas de Marvel Studios es sencillo visualizar grandes sets llenos de seguridad e inmensas pantallas verdes. Sin embargo, aunque ese sería el caso en la mayoría de las oportunidades, al menos un momento de la versión final de Thor: Love and Thunder se filmó en un contexto bastante particular.

Resulta que según Natalie Portman, la actriz detrás de Jane Foster/Mighty Thor, una escena de Thor: Love and Thunder que sería impresionante visualmente se filmó en el estacionamiento de un Best Buy, una tienda de electrónicos con sucursales en Estados Unidos y Australia, donde se desarrolló gran parte del rodaje de la cuarta película de Thor.

“Hay una escena que es una de las más bellas visualmente que he visto en una película, y la filmamos en la vida real en un estacionamiento de Best Buy”, reveló Portman a EW. “Es muy salvaje estar en una película de este tamaño, y estábamos literalmente en un estacionamiento con una pantalla azul, haciendo algo realmente dramático. Se ve muy impresionante en la película, pero cada vez que lo veo, pienso: ‘Ese es un estacionamiento de Best Buy’”.

La actriz no detalló qué secuencia se filmó en esas condiciones, pero aparentemente es parte de la película a diferencia de otros momentos con más planetas, personajes y mundos que ella misma explicó que fueron eliminados.