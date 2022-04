“Y pensaste que eras el único”. Con ese mensaje para Chris Hemsworth, el actor que interpreta Thor en las películas de Marvel Studios, la actriz Natalie Portman reveló un nuevo póster de Thor: Love and Thunder.

A través de su cuenta de Instagram la intérprete compartió otro afiche oficial para la cuarta película de Thor, pero mientras en el póster que se lanzó con el tráiler días atrás aparecía Thor Odinson sobre una cumbre empuñando a Stormbraker, en esta imagen Jane Foster es el centro de atención y mientras el personaje de Portman levanta el Mjölnir, el texto sobre el título de la película apunta a que el dios del trueno no será el único héroe de esta cinta.

Si bien Portman se sumó al MCU como Jane Foster en la primera película de Thor, en Love and Thunder la actriz regresará con una versión renovada de su papel ya que, siguiendo una famosa historia de los cómics, la científica se transformará en Mighty Thor.

La caracterización de Portman como Mighty Thor ya fue presentada con el primer tráiler de Love and Thunder, pero este póster ofrece un vistazo más claro a la heroína además de reforzar su importancia en la película.

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi y se estrenará en julio.