Naughty Dog confirmó al remake de The Last of Us para PS5 y anunció el desarrollo nuevo multijugador de la franquicia

Durante la presentación de Naughty Dog en el “Summer Game Fest” no solo se reveló una nueva foto de la serie de The Last of Us, sino que el estudio también aprovechó de detallar algunos de sus planes a futuro para la franquicia.

Así, en primer lugar, en el evento se confirmó que Naughty Dog está trabajando en un multijugador de The Last of Us. Según el anuncio, este será un juego independiente que buscará sacar provecho de las mecánicas que se han implementado en la saga.

Por ahora Naughty Dog solo reveló un arte conceptual del juego y no entregó más detalles sobre sus características. No obstante, la promesa de la compañía es que este será un juego independiente a “gran escala, con un alcance masivo y un mundo inmenso”.

“Este juego es grande (...) Tiene una historia. La forma en que contamos la historia es única para este juego. Tiene un nuevo elenco de personajes. Tiene lugar en otra parte de los Estados Unidos”, adelantó Neil Druckmann, el CEO de Naughty Dog.

Por otra parte, aunque una filtración adelantó el anuncio, el estudio finalmente confirmó al remake de The Last of Us para PS5 y PC.

Esta nueva versión del juego de 2013 se llamará The Last of Us Part I y promete contar con una jugabilidad modernizada, controles mejorados y más opciones de accesibilidad, además de mejoras en sus efectos, exploración y combate.

The Last of Us Part I incluirá la totalidad del juego original, además del contenido adicional de Left Behind. Y, para que se hagan una idea de como será su propuesta, a continuación pueden revisar unas imágenes comparativas y el tráiler de anuncio ahora de manera oficial.

The Last of Us Part I será lanzado el 2 de septiembre de 2022 para PlayStation 5 y sigue en desarrollo para PC. Todo mientras que el multijugador de The Last of Us recién comenzará a presentar sus detalles en 2023.