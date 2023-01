Naughty Dog dice que ya han terminado con Uncharted

El co-presidente de Naughty Dog, Neil Druckmann ha dado a conocer que el estudio ya ha terminado con Uncharted.

Las declaraciones de Druckmann, llegan de la mano de una entrevista con Buzzfeed, en donde se refiere al futuro del estudio, y el éxito que han tenido con sus diferentes franquicias.

En la ocasión, junto con referirse a una posible tercera entrega de The Last of Us, es que tuvo algunas palabras para Uncharted señalando que “Para nosotros, Uncharted fue increíblemente exitoso”, y que “Uncharted 4 fue uno de nuestros juegos más vendidos, y pudimos poner nuestra pincelada final en esa historia y decir que hemos terminado. Hemos seguido adelante”.

A pesar de las declaraciones de Druckmann, no es imposible que Uncharted regrese en un futuro y es que recientemente han surgido rumores de que un nuevo juego estaría en camino de la mano de otro estudio.

Por otro lado, en relación a un posible The Last of Us Part III, es que Druckmann mencionó que “Sé que hay mucha gente preguntándose por The Last of Us Parte 3 y si lo habrá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog tenemos un gran privilegio de tener a Sony como editora; nos financia los juegos, nos apoya y somos parte de Sony. Nos han ayudado en cada paso para seguir nuestras pasiones; solo porque algo tenga éxito la gente cree hay presión para tener una secuela, y no es el caso”.

Según agregó al respecto, todo depende de la historia que vayan a contar, mencionando que “Si no podemos conseguir algo (del nivel de la segunda entrega), tenemos un impactante final con Parte 2 y ese será el cierre”.