Naughty Dog estaría impulsando el remake de The Last of Us para PS5 con el objetivo de mantener ocupados a sus trabajadores

Durante la semana pasada los fanáticos de The Last of Us se sorprendieron con una inesperada noticia. Pese a que el título de 2013 fue lanzado para Playstation 3 y también cuenta con una versión para Playstation 4, actualmente Naughty Dog estaría desarrollando un remake de su propuesta para Playstation 5.

Dicha información se dio a conocer mediante un reporte de Bloomberg y aunque todavía no es confirmada por el estudio, ahora propició una aclaración por parte del reportero que destapó el proyecto.

En el marco de una conversación con The MinnMax Show, Jason Schreier explicó que Naughty Dog decididó poner en desarrollo a un remake de The Last of Us para PlayStation 5 como una forma de mantener ocupados a sus trabajadores y, al mismo tiempo, ayudarlos a entender cómo trabajar para la nueva consola de Sony.

“Tienes cientos de personas en el estudio que no tienen mucho en lo que trabajar. Esta esta cosa multijugador que están haciendo, no se en que etapa está eso, pero dudo que necesite a todos”, dijo Schreier. “(...) Pero tenían un montón de gente que necesitaba trabajo, así que era una solución elegante: ‘Ok, pongámoslos en el remake de The Last of Us, acostumbrémoslos a trabajar con el PS5, algo que no han hecho antes’”.

“Entonces es algo para la gente haga durante el próximo año más o menos, mientras las otras cosas están en pre-producción y para que después puedan llevar más gente a lo que sea que Neil Druckmann quiera hacer después”, agregó.

Es decir, el remake de The Last of Us para PS5 se habría consolidado como una opción porque Naughty Dog necesita mantener ocupados a sus trabajadores mientras los líderes de la compañía terminan de descifrar qué es lo que quieren hacer a continuación.