Sony estaría trabajando en un remake de The Last of Us para PlayStation 5

Según un reciente reporte Sony se encontraría trabajando en un remake de The Last of us, tras el exitoso lanzamiento de la segunda entrega de la saga.

Según relata Bloomberg, Visual Arts Service Group, un grupo creado en 2007 con el fin de colaborar en el desarrollo de juegos internos de Sony, estuvo trabajando en este remake, sin embargo tras participar de otros títulos en los últimos años, quisieron tener más control creativo de los proyectos. Sony no habría apoyado al estudio con los recursos necesarios, por lo que el remake habría sido llevado a sus creadores, Naughty Dog.

A pesar de la situación, según apuntan desde el medio, VASG continúa colaborando con el desarrollo del juego, pero varios han optado por abandonar el equipo.

“El fallo del equipo destaca la complicada jerarquía en el desarrollo de juegos y en particular de la visión conservadora de Sony para hacer juegos en PS5. El conglomerado japonés es dueña de una docena de estudios en todo el mundo como parte de su sello PlayStation Studios, pero en los últimos años ha priorizado los juegos hechos por sus creadores más exitosos”, apuntan .

T1X sería el nombre clave de este proyecto, y según explican Hermen Hulst, el nuevo presidente de Worldwide Studios, no se habría mostrado muy positivo con el remake que se estaba proponiendo, apuntando que el proyecto era demasiado caro, en comparación con otros remakes. La razón principal de esto es que usaría un nuevo motor gráfico para PlayStation 5.

Days Gone no tendrá secuela

Pero esta no es la única noticia que involucra a los estudios de Sony y es que Bend Studio, el estudio responsable de Days Gone, intentó realizar una secuela de su juego lanzado para PS4, recibiendo un “no” como respuesta por parte de Sony.

Según mencionan, Sony se está centrando en sus sagas de superventas y los estudios que las crean, dejando al resto de los estudios como equipos de apoyo, una situación que no agradaría del todo a quienes pertenecen a estas firmas.

Ante esto, es que en 2019 se habría intentando avanzar con la secuela, pero no fue aprobado dado el largo tiempo de desarrollo que tuvo la primera entrega y las críticas que recibió. En cambio el estudio fue enfocado en apoyar a Naughty Dog.

Desde Bloomberg, explican que el equipo se dividió en dos, uno apoyando en un juego multijugador, aunque no se especifica si es el modo online de The Last of Us 2 u otro proyecto, y un segundo equipo en un nuevo Uncharted. “Los desarrolladores de Bend temían que pudieran ser absorbidos por Naughty Dog, y el liderazgo del estudio pidió que los retiraran del proyecto Uncharted. Obtuvieron su deseo el mes pasado y ahora están trabajando en un nuevo juego propio”, agregan.