Neil Gaiman corrigió a quienes dicen que Sandman no puede ser negro o una mujer en la serie de Netflix

Es un meme recurrente. Cortesía de lo que ha sucedido en adaptaciones previas, y sin importar si el color de piel es o no realmente importante para la historia, surgen los cuestionamientos hacia las versiones de Netflix que cambian la raza de un personaje.

En base a los cuestionamientos contra lo “políticamente correcto”, otros ponen el grito en el cielo ante las proyecciones de que un personaje sea adaptado como LGBT.

¿Pero qué sucede cuando la adaptación del cómic Sandman está en el medio del debate? Pues que su propio autor, Neil Gaiman, se da el tiempo para corregir los planteamientos obtusos.

Todo ocurrió después del anuncio de que las grabaciones de la serie basada en el clásico cómic comenzarán en tres semanas. A partir de ahí, uno de los comentarios abordó el meme de “la adaptación de Netflix".

La respuesta de Gaiman presentó imágenes del cómic que van en contra del meme, ya que Sueño fue conocido como “Kai’ckul" en sucesos situados en África, 10 mil años antes de sus aventuras ochenteras. “Este es Sandman en los cómics también. No estoy seguro cuál es el punto que intentabas hacer, pero me temo que todo muestra que no eres tan fan de Sandman”, postuló Gaiman.

Posteriormente el mismo usuario, que ahora se hace llamar “Sandwoman Bolsonaro”, respondió al mensaje de Gaiman solo preguntando si habrá un “Sand-Trans-Woman” en vez de Sandman.

La respuesta de Gaiman volvió a ser demoledora:

“Pensé que estabas objetando horriblemente al Sandman negro. ¿Estabas objetando horriblemente a la mujer Sandman? Aquí tienes: Dos Sandmans en un panel, uno de ellos identificándose como mujer”, agregó Gaiman ejemplificando nuevamente sobre su propia obra.

Sandman es la personificación de todos los sueños y las historias de ficción. Además, su apariencia puede cambiar dependiendo de la persona que lo está viendo.

De ahí que, por ejemplo, el Detective Marciano lo ve como una calavera marciana en llamas al que identifica como Lord L’Zoril o un Dios gato egipcio también ve lo ve con una apariencia felina. Ni hablar de “The Dream Hunters”, en donde Sueño aparece como un hombre japonés o inclusive como un zorro.