Neil Gaiman se despidió de Twitter

Mientras Elon Musk sigue perdiendo millones, y la plataforma va en picada en su número de usuarios, el escritor Neil Gaiman finalmente decidió abandonar a X, la plataforma de mensajería previamente que sigue siendo conocida como Twitter pese a los esfuerzos de su multimillonario dueño.

“Me uní a Twitter en diciembre de 2008 y me encantó. Pero los tiempos han cambiado y yo también y este lugar también”, reveló.

“De ahora en adelante esta cuenta estará publicando noticias e información sobre mí, pero no estaré aquí publicando ni respondiendo. Si me necesitas, encuéntrame en Tumblr y Bluesky”, explicó el creador de The Sandman.

Desde que Musk tomó control de Twitter, y comenzó a generar múltiples cambios en la plataforma, impulsando de paso polémicas medidas, diversas celebridades han abandonado la plataforma, incluyendo a Elton John y Jim Carrey.

En el caso de Gaiman, aunque su cuenta no será cerrada, y se publicarán mensajes de noticias, también dejará de hacer algo que era muy habitual: responder a sus seguidores.

Sin son fans de Gaiman, podrán seguirle la pista en Tumblr, Bluesky e Instagram.