Neill Blomkamp sería la carta de Sony para dirigir una película de Gran Turismo

Sumen otro proyecto a las producciones que Sony Pictures está planificando a partir de los videojuegos de PlayStation. Este jueves y después de que se destaparan los planes para series de Horizon Zero Dawn, God of War y Gran Turismo, Deadline reveló que también habrían ambiciones para una película del videojuego de carreras.

Deadline sostiene que esta potencial película de Gran Turismo recién está en sus primeras etapas de desarrollo, pero da a entender que sería algo secreto y distinto a la reportada adaptación televisiva del juego de carreras.

En ese sentido, esta información sostiene que Sony tendría en la mira a Neill Blomkamp (District 9, Chappie) para dirigir la cinta Gran Turismo. No obstante, aún no habría ningún acuerdo al respecto.

De todas maneras, esta potencial película está lejos de ser el único proyecto que está tramando PlayStation Studios ya que, además de las mencionadas series de Horizon Zero Dawn y God of War, la compañía también está trabajando en las series de The Last of Us y Twisted Metal, además de una cinta de Ghost of Tsushima.