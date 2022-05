Horizon Zero Dawn, God of War y Gran Turismo tendrán series de televisión

Desde hace mucho tiempo que está claro que, pese a que los resultados creativos generalmente no acompañan, los videojuegos representan marcas lo suficientemente atractivas como para que se transformen en una opción recurrente para ser adaptadas al cine y la televisión. Sí, hay mucha basura en el camino de los resultados, pero eso no ha impedido que se concrete una verdadera cruzada en búsqueda de un resultado que no caiga en donde tantas otras adaptaciones han caída.

En ese sentido, Sony ya prepara el camino para múltiples adaptaciones de sus videojuegos más populares de Playstation, incluyendo una serie de televisión basada en Horizon Zero Dawn que llegará a Netflix, otra serie centrada en God of War que será presentada por Amazon Prime Video e inclusive una serie basada en Gran Turismo que aún no tiene plataforma definida.

El anuncio de los tres proyectos fue dado a conocer en el marco de una reunión con los inversionistas de Sony, instancia en la que el presidente de la compañía, Jim Ryan, reveló los planes para expandir aún más las adaptaciones de sus videos a otros medios.

Aquello responde a los trabajos que la propia compañía ya ha emprendido en alianza con diversas casas productoras, ya que el primer gran proyecto de Sony fue la película basada en Uncharted, pero actualmente ya están trabajando en una serie de The Last of Us junto a HBO y también planean adaptar Ghost of Tushima.

No existen más detalles, pero claramente series basadas en Horizon Zero Dawn y God of War representarán apuestas ambiciosas apuestas considerando los mundos en los que se desarrollan ambos videojuegos. En tanto, el videojuego de carreras Gran Turismo realmente da para todo al no contar con una historia.