Netflix entrega las razones de por qué The Witcher no terminará tras la salida de Henry Cavill

En junio llegará la tercera temporada de The Witcher, temporada que marcará el fin de Henry Cavill en el rol de Geralt of Rivia, para ser sustituido como Liam Hemsworth en la próxima tanda de episodios. Sobre este cambio, es que fue consultada , Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la serie, quien mencionó que una opción era terminar la serie pero no estaban dispuestos a hacerlo.

“Era el momento de dar un paso adelante en su vida. Creo que todos lo hemos llorado a nuestra manera”, señaló sobre la salida de Cavill en conversación con Total Film, agregando que “tuvimos la opción de que Geralt se fuera y de poner fin a la serie. Pero no estábamos dispuestos a hacerlo. Quedan demasiadas historias por contar”.

En la ocasión, también abordó la posibilidad de que Liam interpretara a otro Brujo, dejando atrás a Geralt of Rivia, mencionando que esto se alejaría “totalmente de los libros” y que es algo que “nadie quiere”.

Cabe recordar que la tercera temporada de The Witcher estrenará sus primeros cinco episodios el próximo 29 de junio.