Netflix planearía realizar una tercera temporada de The Witcher

Hasta el momento Netflix solo ha dado luz verde para el desarrollo de una segunda temporada de The Witcher. Pero mientras ese nuevo ciclo continúa filmándose en Reino Unido nuevas informaciones apuntan a que el streaming tendría planes para una tercera temporada de la serie encabezada por Henry Cavill.

Después de todo, desde el portal Redanian Intelligence descubrieron que la página de The Witcher en los directorios del Writers Guild of America West hablaba de una tercera temporada de la serie que sería producida entre 2020 y 2021.

En ese sentido, mientras aún no hay nada oficial y todo esto permanece en el terreno de los rumores, cabe recordar que esta no es la primera vez que se rumorea que Netflix planearía una tercera temporada de The Witcher.

Además, el streaming parece estar bastante interesado en ese mundo porque ha ordenando más producciones ambientadas en el universo de Geralt de Rivia como una película animada y una serie precuela.

Pero por ahora no hay nada oficial y Netflix ni siquiera ha fijado una fecha de estreno para la segunda temporada.