Netflix realizará una serie live-action de Assassin’s Creed

Durante este sábado no solo se está desarrollando la D23, sino que en paralelo al evento de Disney desde Ubisoft presentaron un nuevo Ubisoft Forward. Como se había adelantado, en aquel evento se habló de títulos como Mario + Rabbids Sparks of Hope y Just Dance 2023.

No obstante, en la antesala de anuncios sobre el siguiente juego de la saga, Ubisoft también anunció proyectos fuera de los videojuegos y reveló que colaborará con Netflix para una serie live-action de Assassin’s Creed.

Según Ubisoft, esta nueva serie de Assassin’s Creed “será una epopeya live-action que doblará el género” y estará enmarcada en un acuerdo más grande entre la desarrolladora y el streaming para realizar distintas series tanto en live-action como animación.

El programa de Assassin’s Creed aún no tiene un título oficial, pero ya está en búsqueda de un showrunner y será producido por Jason Altman and Danielle Kreinik de Ubisoft Film & Television.

Recuerden que esta no es la primera vez que Ubisoft intenta lanzar una adaptación de Assassin’s Creed y en 2015 el estudio también estuvo involucrado en la criticada película protagonizada por Michael Fassbender.

Por otra parte, además de colaborar con Netflix en la serie de Assassin’s Creed, Ubisoft trabajará con el streaming para potenciar su plataforma de juegos con “un juego de Mighty Quest, un nuevo juego de Valiant Hearts y un juego Assassin’s Creed”.

La serie live-action de Assassin’s Creed aún no tiene una fecha de estreno.