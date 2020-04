Netflix ya estaría planeando otra temporada de su live-action de Cowboy Bebop

Aunque ya han pasado varios meses desde que Netflix dio a conocer al elenco que encabezará su nueva serie live-action basada en Cowboy Bebop, la adaptación del querido anime todavía no logra estrenarse y de hecho, ni siquiera ha podido completar su rodaje.

Y es que antes de que la mayoría de las producciones de Hollywood tuvieran que detenerse para prevenir más contagios del nuevo coronavirus, la serie Cowboy Bebop ya se encontraba en pausa debido a la lesión que había sufrido su protagonista, John Cho.

Sin embargo, esta prolongada pausa en sus filmaciones no significa que la serie no esté avanzando. De hecho, una nueva entrevista de The Observer con Jeff Pinkner (Lost), el productor ejecutivo y guionista de la serie, se reveló que Netflix ya tendría planes para una segunda temporada de esta adaptación.

Si bien el streaming aún no anuncia nada oficial, el medio indica que Pinkner habló con ellos “antes de dirigirse a una ‘llamada de notas’ del guión para la temporada 2”.

En ese sentido, mientras por ahora no hay muchos antecedentes sobre lo que podría traer una segunda temporada de la nueva serie de Cowboy Bebop, Pinker señaló que por el momento el objetivo es honrar al material de origen.

“Creo que estoy muy emocionado por nuestra oportunidad de tomar este icónico anime y darle vida”, dijo Pinkner. “Creo que nuestros actores son espectaculares. El mundo que estamos creando en Nueva Zelanda al que nos entusiasma volver tan pronto como podamos es una visualización muy divertida y dinámica de este loco anime. Creo que debido a que tenemos estos episodios de una hora, tenemos la oportunidad de tomar el anime y profundizar y dimensionar el material de origen”.

Siguiendo esa línea el productor ejecutivo además argumentó que el propósito de la serie también sería cautivar a quienes aún no son fanáticos del anime.

“Realmente (la serie) cuenta historias ambientadas en ese mundo de una manera que, con suerte, no solo deleitará a los fanáticos del anime, sino que expondrá a un montón de personas nuevas al mundo de Cowboy Bebop, el increíble trabajo de Yoko Kanno”, añadió. “Es una delicia. Es completamente diferente a Lost en todos los sentidos, pero ha sido una alegría”.

La serie live-action de Cowboy Bebop todavía no tiene una fecha de estreno.