Neve Campbell aseguró que ya la contactaron para Scream 6

A pesar de que la quinta película presentó una nueva generación de personajes, y se podría haber esperado que ellos tomaran la batuta para el futuro ya asegurado de la saga de Scream, ya que una sexta entrega fue anunciada tras el exitoso estreno de la película lanzada durante este año, todo indica que no habrá descanso para el personaje principal.

Como parte de una convención de terror realizada en Carolina del Norte, la actriz Neve Campbell, quien interpreta a Sidney en la saga, explicó que ya han existido acercamiento por parte de los realizadores para unirse a la sexta película.

“Ellos se acercaron a mi. No hay aún un guión. Hay un borrador que van a entregar pronto según me han dicho. De hecho, se suponía que ayer tenía que llamar a un productor, ya que él me quería hablar sobre qué es lo que está pasando. Pero tu sabes, ya veremos. Leeré el guión y veré como me siento”, explicó la actriz.

En Scream, la quinta película que no añadió ningún número a su título oficial, Sidney vive apaciblemente en Nueva York junto a su familia. Sin embargo, la nueva oleada de asesinatos la llevan a retornar al pueblo de Woodsboro, en donde se topa con nuevos asesinos, caras conocidas y un sendero de cuerpos sin vida. Todo esto mientras una nueva generación de jóvenes tiene el foco principal.