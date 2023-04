Nic Pizzolatto, el creador de True Detective, escribirá la nueva película de Blade

Marvel Studios reclutó a un aclamado guionista para escribir su reinicio de Blade. Según informa The Hollywood Reporter, Nic Pizzolatto, el creador de True Detective, escribirá la película de Blade que será protagonizada por Mahershala Ali.

Aunque fue anunciada en la Comic-Con de San Diego de 2019, la nueva película de Blade ha avanzado lentamente con su desarrollo y tiempo atrás suspendió su progreso por problemas creativos.

Pero ahora Marvel Studios habría subsanado esos problemas con la contratación de Pizzolatto, quien por supuesto tiene historia con Ali por cortesía de True Detective.

Según explica The Hollywood Reporter, Pizzolatto actualmente está trabajando sobre el guión de Blade que realizó Michael Starrbury (When They See Us). Todo mientras Marvel Studios buscaría comenzar la producción de la película durante mayo en Atlanta bajo la dirección de Yann Demange (Lovecraft Country).

Actualmente el estreno de Blade está fijado para septiembre de 2024.