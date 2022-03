Nicolas Cage tiene que traicionar a Pedro Pascal en el nuevo tráiler de The Unbearable Weight of Massive Talent

Nicolas Cage, una sorpresiva amistad y una peligrosa traición son las bases del nuevo tráiler de The Unbearable Weight of Massive Talent.

Si aquella película no les parece conocida por su nombre, probablemente recordarán su propuesta como la cinta que pretende dar rienda suelta a los chistes meta y posicionarse como una verdadera oda a la vida y obra de Nicolas Cage.

De hecho para dejar claro eso el nuevo tráiler de The Unbearable Weight of Massive Talent pone sobre la mesa la trama de la película que mostrará como, durante un difícil momento de su carrera, Nicolas Cage (interpretado por el propio actor) decide aceptar la invitación de un misterioso millonario a su fiesta de cumpleaños. Pero aunque inicialmente Cage tenía dudas sobre aquella proposición, eventualmente el actor entablará una amistad con Javi (Pedro Pascal), el millonario que es un gigantesco fan de su trabajo.

No obstante, aunque Javi y Cage disfrutarán de su compañía y lo pasarán bien juntos, las cosas se complicarán para el actor cuando la CIA le pide que traicione al personaje de Pascal.

Así, aunque no tenemos claro cómo se resolverá esa disputa, The Unbearable Weight of Massive Talent promete que contará con todo lo que pueden esperar de una producción con Nicolas Cage.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo tráiler de The Unbearable Weight of Massive Talent aquí:

Además de Nicolas Cage como Nicolas Cage y Pedro Pascal como Javi, el elenco de The Unbearable Weight of Massive Talent contará con Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris y Tiffany Haddish.

La película fue dirigida por Tom Gormican en base a un guión co-escrito por él junto a Kevin Etten y su estreno está planificado para abril de este año en Estados Unidos.