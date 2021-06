Nintendo anunció un nuevo Game & Watch con tres juegos de The Legend of Zelda

¿Querían ver a una nueva versión de la Nintendo Switch? Bueno, para bien o para mal tendrán que conformarse con otra edición de Game & Watch.

En el marco de su presentación en la E3 2021, Nintendo anunció que lanzará una edición de Game & Watch para celebrar los 35 años de The Legend of Zelda. De acuerdo a lo revelado por la compañía, esta nueva versión de ese aparato incluirá tres títulos de la clásica franquicia: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Todo además del reloj y el juego de Vermin (con Link como el personaje jugable) que forman parte de la propuesta de Game & Watch.

La versión de Game & Watch de The Legend of Zelda será lanzada el 12 de noviembre y, a diferencia de su predecesora de Super Mario Bros, incluirá los botones “select” y “start” para manejar mejor a las aventuras de Link.