Nintendo cerrará las tiendas digitales de 3DS y Wii U en 2023

Nintendo anunció recientemente que discontinuará el servicio de las tiendas eshop para las consolas 3DS y Wii U en marzo del 2023. No obstante, en la práctica los cierres comenzarán mucho antes, ya que la compañía japonesa obstaculizará la compra de juegos a mediados de este año:

“A partir del 23 de mayo de 2022, ya no será posible usar una tarjeta de crédito para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS.”.

“A partir del 29 de agosto de 2022, ya no será posible usar una Tarjeta Nintendo eShop para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS. Sin embargo, aún será posible canjear códigos de descarga hasta finales de marzo de 2023″.

De todas maneras, Nintendo adelantó que algunos servicios como el multijugador seguirán disponibles. “Incluso después de finales de marzo de 2023, y en el futuro previsible, será posible volver a descargar juegos y DLC, recibir actualizaciones de software y disfrutar del juego en línea en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS”, declaró la compañía.

El cierre de eshop significa el fin de la posibilidad de adquirir varios títulos de plataformas anteriores que se podían jugar en la Wii U o en la Nintendo 3DS. En la actualidad, Nintendo ofrece su modelo de suscripción online para Switch para dar soporte a títulos antiguos en su nueva consola, y todo apunta a que la compañía no pretende cambiar de formato.

“En nuestros planes de membresía de Nintendo Switch Online, más de 130 juegos clásicos están actualmente disponibles en bibliotecas en crecimiento para varios sistemas heredados. Los juegos a menudo se mejoran con nuevas funciones, como el juego en línea”.

“Creemos que esta es una forma efectiva de hacer que el contenido clásico esté fácilmente disponible para una amplia gama de jugadores. Dentro de estas bibliotecas, los jugadores nuevos y veteranos no solo pueden encontrar juegos que recuerdan o de los que han oído hablar, sino también otros juegos divertidos que de otro modo no habrían pensado en buscar. Actualmente no tenemos planes para ofrecer contenido clásico de otras formas”, declaró la compañía sobre su postura de mantener juegos antiguos en Switch Online (vía Kotaku).

De este modo, cualquier posibilidad de poner juegos antiguos a la venta quedaría cerrada.