Nintendo consiguió $2,1 millones de dólares tras ganar demanda contra un sitio de piratería

Nintendo consiguió otro triunfo en su incesante batalla contra la piratería y, como consecuencia de una demanda entablada en 2019, recibirá $2.1 millones dólares como compensación por parte del propietario del sitio RomUniverse.

Según recoge TorrentFreak, Nintendo comenzó a perseguir legalmente a RomUniverse con una demanda en septiembre de 2019. En ese documento la compañía pedía que le pagaran $15 millones de dólares por concepto de daños, una cifra que obviamente no consiguió en la resolución final del caso.

No obstante, Nintendo igual ganó. Todo porque Matthew Storman, el propietario de RomUniverse, apostó por defenderse solo ante la demanda de Nintendo y su estrategia de argumentar que no había subido ningún archivo al sitio simplemente no prosperó.

De hecho, según TorrentFreak, “Nintendo proporcionó pruebas suficientes para demostrar que Storman es responsable de las infracciones de derechos de autor directa, contributiva e indirectamente”.

Así, la Corte finalmente aceptó los reclamos de Nintendo y no solo estimó que Storman había infringido la ley al hacer uso indebido de la propiedad intelectual de la compañía, sino que también estableció que el operador de RomUniverse lucró con sitio debido a que ofrecía una opción de acceso premium donde los usuarios podían pagar $30 dólares para acceder más rápido a los archivos ROM. Una práctica que, durante el último año de funcionamiento del portal, le habría reportado ganancias entre $30,000 y $36,000 dólares.

En ese sentido, Storman finalmente tendrá que pagar una cifra total de $2,115,000 dólares a raíz de los $1,715,000 dólares que pagará por infracción de la Ley de derechos de autor y los $400,000 que deberá darle a Nintendo por daños legales.