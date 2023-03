Nintendo defendió el elevado costo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: “El precio refleja el tipo de experiencia que los fanáticos pueden esperar”

Los juegos para Nintendo Switch no son baratos. Aunque regularmente se pueden encontrar buenas ofertas en formatos físicos y digital para PC, PlayStation y Xbox, los usuarios de la consola de Nintendo usualmente tienen que pagar precios completos o bastante elevados por los títulos first party de la consola incluso años después de su lanzamiento.

Y aunque no hay indicios de un cambio en ese fenómeno, en mayo los fanáticos tendrán que desembolsar un poco más de dinero de lo habitual para adquirir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya que como se anunció tiempo atrás con un precio de $70 dólares será el título más caro hasta la fecha para Nintendo Switch.

Pese a que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no es el primer juego que sube su precio respecto al mercado en el último tiempo y algunos lanzamientos para otras plataformas han hecho lo propio con sus versiones generación más reciente de consolas, Nintendo nuevamente optó por defender esta media.

Durante una entrevista con AP el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, argumentó que elevado precio del nuevo Zelda se justificaría por su contenido.

“Miramos lo que el juego tiene para ofrecer. Creo que los fanáticos encontrarán que esta es una experiencia increíblemente completa y profundamente inmersiva. El precio refleja el tipo de experiencia que los fanáticos pueden esperar cuando se trata de jugar este juego en particular. Este no es un punto de precio que necesariamente tendremos en todos nuestros títulos. En realidad, es un modelo de precios bastante común, ya sea aquí, en Europa o en otras partes del mundo, donde el precio puede variar según el juego en sí”, dijo Bowser.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será lanzado el próximo 12 de mayo y tendremos que esperar para ver si aquel precio influye o no en sus ventas.