Zelda: Tears Of The Kingdom presenta su nuevo tráiler y confirma que será el videojuego más caro de la Nintendo Switch

Los videojuegos están cada vez más caros. De hecho, a no pocos jugadores se les descuadró la cara cuando algunas tiendas del rubro comenzaron a cobrar $85 mil pesos chilenos ($106 dólares) por el reciente remake de Dead Space.

Pues bien, Nintendo se sumará a la fiesta ya que Zelda: Tears Of The Kingdom será el primer videojuego de la Switch que tendrá un costo de $70 dólares, una línea de precio que ya representa la norma para las consolas de la nueva generación.

Con lo anterior en cuenta, el precio del nuevo videojuego de Zelda superará fácilmente los $60 mil pesos chilenos en más de una tienda, ya que las preventas a ese precio ya fueron cerradas.

En fin, lo único que queda es ver el más reciente tráiler de lanzamiento que da cuenta de las locaciones que marcarán a la próxima aventura que se desplazará en más de un segmento por los cielos de Hyrule.

Vean el avance promocional a continuación.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom será lanzado el 12 de mayo.-