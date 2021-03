Nintendo espera superar su récord de juegos vendidos durante este año

Gracias a la pandemia y a una serie de juegos populares, el actual año financiero de Nintendo presenta cifras récords en venta de software, empinándose por sobre las 205 millones de unidades vendidas.

Sin embargo, un nuevo reporte indica que para el próximo periodo entre abril de 2021 y marzo de 2022, la compañía proyecta superar mas de 250 millones de juegos vendidos.

Según informa Bloomberg, Nintendo se comunicó con algunos de sus proveedores y socios comerciales y comunicó sus altas expectativas para este año, explicadas en base a “una serie de grandes lanzamientos de juegos”.

No queda claro aun cuales serían los juegos que respaldarían esta gigantesca proyección de ventas. Para este año están contemplados los lanzamientos de New Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush, Monster Hunter: Rise y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, además de títulos que hasta ahora no tienen fecha fija confirmada como Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, Pokémon Legends: Arceus.

Juegos anticipados cómo The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y Splatoon 3 también podrían eventualmente ser lanzados este año, aunque aun no se tienen noticias sobre estos.