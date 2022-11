Nintendo no quiere que se publiquen imágenes de sus juegos emulados

Un nuevo aviso por infracción a Derechos de Autor ha interpuesto Nintendo, en esta ocasión contra SteamGridDB por publicar imágenes de juegos de Nintendo Switch que funcionan en emuladores en la Steam Deck.

SteamGridDB es un sitio que permite a los usuarios el subir imágenes para personalizar su librería de Steam. De esta forma es que varias imágenes corresponden a juegos que no cuentan con una imagen de portada, algo que ocurre principalmente con los juegos que funcionan a través de emulador.

Es así como varias imágenes de juegos de Switch han comenzado a aparecer en el sitio por lo que han recibido un DMCA para que bajen las imágenes por parte de Nintendo.

El aviso, según reporta GamesRadar, apunta a seis juegos en particular: Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Cabe mencionar que el sitio sólo reúne las diferentes imágenes y no es que cuente con los ROM o emuladores para jugar estos juegos, por lo que la infracción de derechos de autor apunta netamente a las imágenes.