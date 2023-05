Nintendo no tiene planeado lanzar un sucesor de la Switch durante este año fiscal

Nintendo no tiene entre sus planes lanzar un sucesor de la Nintendo Switch durante este año fiscal, según se conoció a través de una conversación con inversores del presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa.

Este año fiscal se extenderá hasta el próximo 31 de marzo de 2024, por lo que queda por lo menos un año más con la consola híbrida de Nintendo, la cual ha recibido algunos cuestionamientos por quedarse un tanto atrás en cuanto a potencia refiere.

Junto con esto, es que analistas apuntan que un nuevo hardware de Nintendo no llegaría hasta fines de 2024.

En cuanto a las previsiones de ventas de la consola, Nintendo espera vender 15 millones de Nintendo Switch durante este año fiscal, esto en el marco de una reducción en las ventas durante los últimos años.

Cabe recordar que la Nintendo Switch se lanzó en marzo de 2017 por lo que ya son 7 los años de vida de la consola, la cual tras el próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se queda sin grandes lanzamientos anunciados para el resto del año.