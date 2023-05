Nintendo retrasó The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuando ya estaba prácticamente completado

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se ha convertido en todo un éxito, y ahora ha salido a la luz que el juego fue retrasado a 2023 cuando ya estaba prácticamente terminado.

Eiji Aonuma, productor de la saga, se refirió al respecto en conversación con The Washington Post, donde mencionó que el juego no se retrasó debido a que estaba incompleto, y el tiempo extra estuvo dedicado a pulir detalles y que las físicas funcionaran de buena forma.

Es así como menciona que todo fue “para asegurarnos de que todo en el juego se ajustaba al 100 % a nuestros estándares”.

Aunque la nota de The Washington Post no entra en detalle, el periodista tras esta, dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter.

“Eiji Aonuma dijo que cuando anunció en marzo de 2022 un retraso para Zelda Tears of the Kingdom, el juego estaba prácticamente completo. El último año se dedicó a pulir, asegurándose de que la física salvaje del juego funcionara”, mencionó a través de la red social.

En cuanto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom el juego se ha convertido en todo un éxito vendiendo 10 millones de copias en sus primeros tres días.