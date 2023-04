Nintendo y DeNa anuncian una empresa en conjunto en Japón

Desde Nintendo y DeNa, compañía centrada en los teléfonos móviles, han anunciado una compañía en conjunto la cual tendrá por nombre Nintendo Systems.

Según se anunció, esta empresa abrirá las puertas durante el mes de abril y ya cuenta con su página web. Además un 80% pertenecerá a Nintendo y un 20% a DeNA

De acuerdo a lo informado, Nintendo Systems tendrá su sede en Tokyo y entre sus funciones tendrá “planificación, desarrollo y explotación de nuevos servicios”.

A través de un comunicado señalaron que “Nintendo Systems nació en abril de 2023, liderada por un equipo de ingenieros de Nintendo y DeNA para crear un sistema que facilite la entrega del entretenimiento de Nintendo a nuestros clientes”.

”En medio de las numerosas innovaciones tecnológicas del mundo, al tiempo que se valora el espíritu de originalidad y flexibilidad, miembros con diversos puntos fuertes entablan animadas discusiones y trabajan fielmente para crear sistemas con el objetivo de lograr grandes resultados que no puede conseguir una sola persona”, agregan.

El presidente de la compañía será Tetsuya Sasaki, quien se sumó a Nintendo en 1995 y trabajó en juegos como The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart DS, Wii Sports y Animal Crossing: Wild World.