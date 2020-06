No Man’s Sky tendrá crossplay entre PlayStation 4, Xbox One y PC

Buenas noticias para todos los jugadores de No Man’s Sky, y es que el juego de Hello Games recibirá crossplay entre PlayStation 4, Xbox One y PC, por lo que todos los jugadores ahora se podrán embarcar juntos en la exploración del universo.

Este jueves, 11 de junio, se lanzará la nueva versión del juego para PC, a la vez que el juego aterrizará en Xbox Game Pass, por lo que sin duda es un bueno momento para todos los que lo poseen el título regresen a la exploración espacial, esta vez junto con los jugadores de otras plataformas.

Según fue dado a conocer, las áreas con interacciones multijugador, reunirán a los players de las diferentes plataformas, y estos podrán ser identificados por un símbolo junto a su nombre.

Incluso, la ocasión llegó acompañada de la activación, una vez más, del chat de voz para los usuarios de PlayStation.

Desde su lanzamiento en 2016, No Man’s Sky sin duda ha tenido un largo camino. Si al momento de ser lanzado el juego fue criticado por no ser lo prometido, Hello Games no lo abandonó y continuó lanzando una actualizaciones gratuitas que lo fueron volviendo cada vez más en el título que la gente esperaba.