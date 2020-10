No More Heroes 1 y 2 llegan hoy a la Nintendo Switch

En el marco de un nuevo Direct, Nintendo anunció que a partir de hoy estarán disponibles para la Nintendo Switch, No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Ambos juegos llegan de forma virtual a través de la eShop de la consola.

En la ocasión, también fue dado a conocer un nuevo adelanto de No More Heroes 3, juego que llegará a la consola híbrida en 2021.

Este adelanto muestra algunos de los enfrentamientos que tendrá Travis , algunos de los cuales serán a escala galáctica.