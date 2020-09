No More Heroes 3 se retrasa hasta 2021 producto del coronavirus

Malas noticias para todos los que están esperando por No More Heroes 3 para Nintendo Switch, esto debido ya que según informó Grasshopper Manufacture, el juego no llegará hasta 2021.

Según dieron a conocer esto se debe a los efectos que tuvo el coronavirus en el desarrollo del título, mencionando que debieron alternar su calendario producto de la pandemia.

“Ahora que hemos logrado volver al desarrollo, hemos decidido centrarnos en priorizar la calidad, y por tanto posponer el día de lanzamiento”, informaron a través de un comunicado publicado a través de Twitter, donde agregaron que “esperamos que todos los que han esperado pacientemente para No More Heroes 3 puedan entender y aceptar esta decisión, y continuaremos poniendo todos los esfuerzos en el juego”.

Pero no todo son malas noticias, ya que según anunciaron, el artista Darick Robertson, uno de los creadores de The Boys, realizará unas ilustraciones para el juego. La primera de estas ya fue dada a conocer y la puedes ver a continuación.

Según conocer algunas de las ilustraciones originales se irán a dar a conocer poco a poco, y finalmente realizaron un llamado a estar atentos por nuevas noticias del juego.