No te pierdas el primer vistazo a Transformers One con Chris Hemsworth como Optimus Prime

Durante la mañana de este jueves desde Paramount Pictures dieron a conocer el tráiler oficial de Transformers One, la próxima película animada de la popular franquicia y que contará con la voz de Chris Hemsworth para Optimus Prime.

Dirigida por Josh cooley, Transformers One presenta una historia de origen de Optimus Prime, explorando su amistad de joven con Megatron, interpretado en el filme por Brian Tyree Henry.

El resto del elenco lo conforman Scarlett Johansson como Elita, Keegan-Michael Key como Bumblebee y Jon Hamm como Sentinel Prime.

La sinopsis apunta que...

Transformers One es la historia no contada del origen de Optimus Prime y Megatron, más conocidos como enemigos jurados, pero que alguna vez fueron amigos unidos como hermanos que cambiaron el destino de Cybertron para siempre. En la primera película de Transformers totalmente animada por computadora, Transformers One cuenta con un elenco de voces repleto de estrellas, que incluye a Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi con Laurence Fishburne y Jon Hamm.

Transformers One tiene programado su estreno para septiembre de 2024.