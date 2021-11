Una conversación con Kenjiro Tsuda, la voz de Johnny Bolt en Super Crooks: “Aprecio mucho que vean anime en japonés”

El pasado 25 de noviembre finalmente se estrenó Super Crooks, la adaptación en anime del cómic escrito por Mark Millar y dibujado por Leinil Francis Yu que se sitúa en el universo superheroico de Jupiter’s Legacy.

Claro que en vez de centrarse en los defensores de la justicia, el foco de está serie está en un grupo de criminales que, tras ser continuamente derrotados por los héroes, deciden llevar a cabo su gran plan fuera de Estados Unidos. En un lugar en el que no existan superhéroes para arruinarles su plan.

La serie de anime, que expande con creces la historia del cómic, ya que comienza abordando la niñez del villano eléctrico Johnny Bolt y luego profundiza en un par de robos realizados antes de los sucesos vistos en el cómic, fue realizada por Studio Bones, conocidos por trabajos como Fullmetal Alchemist y My Hero Academia.

Y ante el lanzamiento de la serie, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Kenjiro Tsuda, un reconocido actor de doblaje (o seiyū) que ha tenido una larga trayectoria desde que interpretó a Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh!. En el caso de Super Crooks, su tarea es dar voz y personalidad a Johnny, el tipo que está al centro del equipo de villanos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como actor de voz?

- Bueno, ciertamente disfruto el poder llegar a conocer a gente interesante del elenco y el equipo, trabajando con toda esta gente para crear series que sean emocionantes. Eso es lo que más disfruto.

¿Qué fue lo que más te atrajo al ser parte de Super Crooks?

- Pensé de partida que era algo muy pop, que además era brillante, alegre y tenía mucha energía, pero también tiene un drama humano muy potente en la historia y eso es lo que encontré muy atractivo.

¿Y cómo fue la tarea de dar voz a un tipo como Johnny Bolt que, pese a sus sueños infantiles de superhéroes, es un criminal?

- Me gustaría decir que Johnny tiene sentimientos muy complicados y complejos, porque él terminó convirtiéndose en un villano, aunque de algunas formas es muy descuidado. Él está intentando hacer lo mejor mientras vive su vida y creo que esa fue la parte que sentí que era realmente atractiva. El hecho de que él realmente estuviese dando lo mejor de si por su vida.

Una de las cosas más atractivas de Super Crooks, y eso incluye al cómic en el que está basado, es el ver a un equipo de criminales haciendo el más grande robo de sus vidas. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de ese escenario estilo Ocean’s Eleven?

- Sí, concuerdo completamente con eso, es muy similar a Ocean’s Eleven, en el hecho de que la parte climática de esta historia está teniendo a estas personas, que tienen habilidades diferentes, reuniéndose para hacer este gran robo. Pero lo que creo que hace de esta serie aún más atractiva es el hecho de que el equipo que se ha reunido son todos realmente marginados.

Y creo también que es una historia de venganza, de tener a estos parias que hacen una especie de regreso a la sociedad, entonces ellos realmente quieren pagar su camino tras ser etiquetados como marginados. Pero no es mostrado de una forma muy emocional, ya que es mucho más cómico y muy pop en cómo eso es expresado. Así que esa creo que es la parte más atractiva de Supercrooks.

En Latinoamérica, pese a que hablamos español y existen excelentes actores de voz que realizan los doblajes, existe un gran número de fans del anime que prefiere ver las series en idioma original. Es decir, en japonés con subtítulos. ¿Qué sientes ante esa preferencia de los fans latinos del anime?

- ¿Sabes? de verdad tengo que decir que aprecio mucho el hecho de que la vean en japonés, estoy muy encantado de escuchar eso. No puedo expresar lo agradecido que estoy de que disfruten la serie en japonés.

Más allá de Super Crooks, también trabajas en The Way of the Househusband, que es una serie que ha sido muy bien recibida. ¿Qué es lo mejor de interpretar a Tatsu?

- Es una serie realmente muy absurda y divertida, y tener que interpretar a Tatsu, que está haciendo todas estas cosas tontas con toda su energía, es algo que disfruté mucho.

Super Crooks ya se estrenó en su primera temporada en Netflix.

La segunda parte de la primera temporada de The Way of the Househusband fue lanzada en octubre pasado.