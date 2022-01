Nueva filtración apunta a que Square Enix trabaja en otro Final Fantasy exclusivo de PS5

Entre los diferentes juegos en los que está trabajando Square Enix actualmente, se encuentra Final Fantasy XVI, la próxima entrega de su popular RPG, el cual llegaría de forma exclusiva a PS5, sin embargo según una reciente información este no sería el único exclusivo para Sony que estaría trabajando la desarrolladora.

La información proviene desde Jordan Middler de Video Games Chronicles, quien a través de una serie de publicaciones en Reddit apunta que Square Enix y Sony continúan teniendo una relación muy cercana, agregando que están “firmemente en el campo de Sony, incluso más allá de lo que se conoce públicamente”.

Según agrega estar sorprendido de que no haya sido anunciado en The Game Awards 2021, y que no debería pasar mucho antes de que salga a la luz.

Cabe recordar que previo al anuncio de Final Fantasy XVI, desde Square Enix lanzaron Final Fantasy VII Remake como exclusiva temporal. Tras un año, el juego es que llegó a PC y es probable que el resto de títulos siga el mismo camino.

De igual forma, se refirieron a la situación de Xbox con respecto de los juegos de Square, señalando que “La mayoría de las cosas de Square estarán en Xbox, pero no me esperanzaría con Final Fantasy a no ser que algo cambie”, enfatizando que la desarrolladora espera llevar todos sus juegos a PC.