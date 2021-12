Nuevas fotos de The Batman prometen una versión inspirada en Kurt Cobain y nunca antes vista del vigilante de Gotham

Pese a que todavía faltan varios meses para el estreno de la película, Warner Bros poco a poco está comenzando a revelar más detalles de The Batman.

Así, siguiendo al tráiler internacional que días atrás dio a conocer nuevos acercamientos a la cinta, ahora desde la revista Empire no solo lanzaron nuevas fotos de The Batman, sino que también destaparon un par de curiosos antecedentes sobre la aproximación que tomará esta cinta a la historia de Bruce Wayne.

Particularmente el director Matt Reeves señaló que el uso de “Something In The Way” de Nirvana en el primer tráiler de The Batman no fue meramente una estrategia promocional, sino que también tendría relación con la versión del vigilante de Gotham que plasmará Robert Pattinson.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something In The Way’ de Nirvana”, contó Reeves. “Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en descomposición”.

En ese sentido, Pattinson fue escogido para interpretar a un Bruce Wayne que está sufriendo bastante y lleva un par de años trabajando a toda maquina como vigilante.

“Bruce se ha estado escondiendo”, comentó Pattinson. “Él no es realmente un socialité en absoluto. Está construyendo todos estos pequeños artilugios y cosas, solo con Alfred. ¡E incluso Alfred cree que se ha vuelto loco! "

“Ha estado fuera todas las noches durante dos años, lo golpearon, le dispararon, lo apuñalaron y lo quemaron, y se nota”, agregó. “Hay una bala que roza la capucha, justo al principio. No creo que se haya hecho antes”.

En paralelo a las nuevas fotos, Empire también lanzó tres portadas de The Batman que pueden ver a continuación

The Batman se estrenará en marzo de 2022.