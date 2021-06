Nuevas fotos del set de Titans muestran el nuevo traje de Raven y confirman el anticipado regreso de un personaje

Titans continúa desarrollando las filmaciones del último episodio de su tercera temporada. Y, siguiendo la revelación de varias fotos muestran a Superboy, Raven, Starfire y Blackfire en Gotham, ahora se dieron a conocer más imágenes que tantean otros aspectos del próximo ciclo de la serie.

Estas fotos no revelan muchos detalles concretos sobre la trama, pero anticipan otros elementos. En ese sentido, como la tercera temporada de Titans aún no se estrena, tenemos que advertirles que encontrarán spoilers a continuación.

spoiler

Mientras las fotos anteriores anticipaban una especie de batalla en el final de la tercera temporada de Titans, estos nuevos registros nos acercan a las caracterizaciones de los personajes y en particular ofrecen nuevos vistazos a los trajes de Raven y Blackfire.

Pero eso no es lo único llamativo y estas nuevas imágenes también confirman una vez más el anticipado regreso de Donna Troy.

Como recordarán, la ex- Wonder Girl murió en la segunda temporada, sin embargo, desde un principio se ha planteado que su ausencia no sería definitiva y la producción del programa tampoco ha hecho mucho por ocultar la presencia de Donna (sin un traje de superhéroe) en el rodaje del final de la tercera temporada.

Finalmente, en paralelo a las fotos del set, Boris Mojsovski, el director de fotografía de Titans, también compartió algunas imágenes del detrás de escenas que muestran a personaje como Nightwing y Superboy.

La tercera temporada de Titans llegará en agosto y, según prometió la cuenta oficial en twitter de la serie, el primer teaser debutará este mes de junio.