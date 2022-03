Nuevas pistas podrían apuntar a los planes de Marvel Studios para un reinicio de la serie de Daredevil

Desde que Charlie Cox apareció como Matt Murdock durante los primeros minutos de Spider-Man: No Way Home, los fanáticos de la versión de Daredevil interpretada por el actor se han preguntado cuáles son los planes a futuro para el personaje.

Así, mientras Cox solo ha señalado que efectivamente veremos más de su versión del vigilante de Hell’s Kitchen, Marvel Studios todavía no se pronuncia al respecto y por ende siguen surgiendo rumores y reportes que intentan esclarecer el futuro de Daredevil.

En ese escenario, durante esta semana se destaparon algunos antecedentes que podrían entregar pistas sobre lo que la compañía comandada por Kevin Feige estaría tramando para Matt Murdock. Ante todo desde el portal Murphy’s Multiverse reportan que Disney estableció una nueva Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) para una producción que estaría vinculada a Marvel Studios.

Por ahora no está claro en qué está trabajando aquella sociedad, sin embargo, su nombre sería “Blind Faith Productions LLC” (“Producciones de fe ciega LLC” en español) y, como Matt Murdock no solo se caracteriza por ser un héroe ciego, sino que su catolicismo también es parte importante de su historia, desde Murphy’s Multiverse no tardaron en realizar las conjeturas al respecto apuntando a que este sería el primer paso para comenzar el desarrollo formal de una nueva producción de Daredevil y así encontrar al equipo creativo para el potencial programa.

Pero aunque aquello podría parecer una simple teoría, la creencia de que Marvel Studios estaría trabajando en un nuevo contenido de Daredevil se potencia aún más al tomar en cuenta un reporte paralelo de Production Weekly que sostiene que la compañía detrás del MCU pretendería comenzar a filmar un “reinicio de Daredevil” durante este año y que aquella apuesta contaría con Kevin Feige y Chris Gray (Marvel’s Behind the Mask) en la producción.

De hecho, KC Walsh del sitio GWW también sostiene que ese rumoreado reinicio de Daredevil se filmaría a fines de 2022.

Por supuesto, a estas alturas nada de esto está confirmado y lo más prudente sería considerar que toda está información está en el terreno de los rumores. Después de todo, lo único seguro por ahora es que Charlie Cox anticipó que de una u otra manera veremos más de su interpretación de Matt Murdock aunque el actor está dispuesto a que aquello no sea necesariamente una continuación de la serie que debutó en 2015 mediante Netflix.