Nuevo juego para Gameboy se vuelve un éxito en Kickstarter y reúne más de 28 mil dólares

En abril de 1989 fue lanzada la Game Boy, una de las consolas más queridas de Nintendo, y aunque el tiempo ha pasado y la consola ya es algo del pasado, un nuevo juego podría estar en camino, esto gracias a Kickstarter.

Se trata del juego Where is my Body? el cual inició una campaña de financiación en la plataforma y que ha logrado reunir más de 28 mil dólares, superando con creces el objetivo para que se hiciera una realidad.

El juego se inspira en las aventuras gráficas de inicios de los años 90′, y en el tomas el control de una mano que busca el resto de su cuerpo por diferentes escenarios.

Este proyecto, está siendo desarrollado por Dan Puch, quienes ya han desarrollado otros juegos para la portátil de Nintendo, como MIcro Doctor y lunar Journey.