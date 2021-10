Nuevos vistazos a The Batman marcan el tráiler para la edición 2021 de DC FanDome

DC ya comenzó la cuenta regresiva para la próxima edición de DC FanDome, por lo que después de confirmar a los actores, directores y creativos que participarán en el evento, durante este jueves la compañía dio a conocer un nuevo video promocional para su esperada cita de novedades.

Este video con tintes de tráiler incluye la aparición de varios actores de las películas y series de DC, pero quizás lo más llamativo es que también contempla nuevos vistazos a algunas de las producciones más anticipadas de la compañía.

Así, mientras por el lado de los videojuegos aparecen algunos acercamientos a Gotham Knights y Suicide Squad Kills The Justice League, por el lado de las películas se pueden ver momentos de The Batman, Black Adam y un detrás de escenas de The Flash. Todo mientras Peacemaker representa a las series con algunas escenas.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo tráiler de DC FanDome aquí:

Y, como las escenas pasan bastante rápido en ese adelanto, aquí tiene un acercamiento a parte de lo que aparece sobre The Batman.

El vistazo a Black Adam y Cyclone.

La imagen detrás de escenas que muestra a Ezra Miller como Barry Allen en la película de The Flash.

Y Peacemaker junto a Vigilante en la serie spin-off de The Suicide Squad.

La nueva versión de DC FanDome se desarrollará este 16 de octubre desde las 10 am PT (2 pm hora de Chile) y podrán seguirla a través del sitio web del evento, YouTube y Twitch.