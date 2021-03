Octavia Spencer y Melissa McCarthy se convierten en superhéroes en el tráiler de Thunder Force

Una nueva película de superhéroes está en camino. Siguiendo su incursión en ese tipo de producciones de la mano de We Can Be Heroes, Netflix planea estrenar una nueva película de personajes con superpoderes llamada Thunder Force.

Pero Thunder Force no quiere destacar entre las apuestas de superhéroes por sus efectos visuales y acción, sino que todo apunta a que quiere distinguirse por sus protagonistas que será nada más ni nada menos que dos amigas interpretadas por Octavia Spencer y Melissa McCarthy.

En ese sentido, el primer tráiler de la película que fue revelado durante esta semana explica que Spencer dará vida a una científica que descifró una fórmula para entregarle superpoderes a las personas y McCarthy interpretará a la amiga del personaje de Spencer que por error terminará recibiendo superfuerza por cortesía de esa fórmula.

Así, estas dos amigas comenzarán a operar como superheroínas pero su trabajo no será sencillo y los supervillanos no tardarán en aparecer.

Puedes ver el tráiler de Thunder Force aquí:

Thunder Force fue dirigida por Ben Falcone (Life of the Party) y se estrenará el 9 de abril en Netflix.