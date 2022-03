Omega Rugal llegará de forma gratuita a The King of Fighters XV

Este año se lanzó The King of Fighters XV, marcando el regreso de una de las sagas de pelea más reconocidas, y ahora desde SNK, han dado a conocer que Omega Rugal, se sumará al juego como el primer personaje descargable gratuito.

Como lo hicieron con el resto de personajes, el anuncio fue realizado con un tráiler, dónde se informa que el encargado de darle la voz será Tsuguo Mogami, y se pueden ver algunos de los movimientos que tendrá en el juego.

El personaje llegará junto con un nuevo modo de juego el cual tendrá por nombre “Boss Challenge”, y dónde los jugadores tendrán que derrotar a Omega Rugal controlado por la máquina, y al hacerlo obtendrán un traje llamado “Omega Armor, así como un nuevo escenario y canción.

Tanto el modo “Boss Challenge”, como Omega Rugal, estarán disponibles a partir del 14 de abril en el juego.

The King of Fighters XV, se encuentra disponible para PS4, PS5, Xbox One Xbox Series y PC.