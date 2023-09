One Piece fue renovada por Netflix

Tras el exitoso lanzamiento, Netflix finalmente confirmó que la adaptación live-action de One Piece tendrá una segunda temporada.

El encargado de revelar la situación fue Eiichiro Oda, creador de la obra original, quien recalcó que la serie ya fue renovada y agradeció a los fans por ello.

El siguiente es el mensaje del celebrado autor:

“A la Gran Flota de Sombrero de Paja: ¿Qué les pareció la temporada 1 del live-action de One Piece? Pasé mucho tiempo trabajando en ello con Netflix y Tomorrow Studios. Y parece que gente de todo el mundo ha estado disfrutando del show, lo que hace que el arduo trabajo del equipo de producción realmente haya valido la pena. Así que a todos los que han sido fanáticos de One Piece durante años y a aquellos que experimentaron One Piece por primera vez, muchas gracias”, recalcó Oda.

“Ahora, dos semanas después del lanzamiento, recibí una gran noticia: ¡Netflix ha decidido renovar la serie! ¡Las aventuras de Iñaki y los Sombrero de Paja live-action continuarán! Todavía llevará un tiempo tener los guiones listos, así que tenga paciencia. A partir de ahora, me parece que los de Sombrero de Paja necesitarán un gran médico… ¡Ya veremos!”, finalizó Oda.

En ese contexto, es probable que la segunda temporada no llegue antes de 2025 a raíz de la actual huelga de guionistas.