Otro personaje que aparentemente había muerto regresará en la octava temporada de The Flash

[Esta nota contiene spoilers sobre la octava temporada de The Flash]

Mientras todavía falta un poco para que termine “Armageddon”, el mini crossover que abarcará los cinco primeros episodios de la octava temporada de The Flash, siguen surgiendo detalles respecto a lo que sucederá después de aquel evento en la serie del velocista escarlata.

Así, después de que se revelara que Rick Cosnett volverá a la serie, ahora desde EW anunciaron que Robbie Amell también será parte de la segunda temporada.

Como recordarán, Robbie Amell interpretó a Ronnie Raymond, uno de los integrantes de la versión original de Firestorm en el Arrowverso. Ronnie fue parte clave de la primera temporada de The Flash y aunque regresó de su aparente muerte antes del cierre de ese ciclo, posteriormente murió para salvar a Central City en la conclusión de aquella temporada.

En ese sentido, este regreso de Amell como Ronnie en la octava temporada de The Flash sería su segundo retorno a la serie tras su aparición como una manifestación de la Fuerza de Velocidad en el tercer ciclo.

Pero por ahora no está claro qué implicará esta nueva aparición de Ronnie y aunque todo podría tratarse de un flashback, hasta ahora no se ha descartado un verdadero regreso del personaje u otro truco narrativo en el contexto del mundo de The Flash.

Por lo tanto la principal certeza que existe sobre el regreso de Ronnie es que el personaje aparecerá en dos episodios de la octava temporada de The Flash que serán emitidos a partir de marzo en Estados Unidos y corresponderán al episodio 11 y el episodio 12 del ciclo número 8 de la serie. Todo mientras en términos de la trama este retorno del personaje podría estar vinculado a la reciente declaración de Caitlin Snow sobre sus planes para rehacer su vida.

The Flash presentará un nuevo episodio durante la próxima semana en Estados Unidos y desde este 9 de diciembre se comenzará a emitir su octava temporada en Latinoamérica mediante Warner Channel.