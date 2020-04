Parabellum casi fue el final de las películas de John Wick

En mayo del año pasado y poco después del estreno de John Wick: Chapter 3 - Parabellum, los fanáticos del personaje interpretado por Keanu Reeves recibieron una grata sorpresa: la cuarta película de la saga había sido confirmada.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Collider el director de la franquicia, Chad Stahelski, reveló que por poco esa noticia no se concreta y que la historia de John Wick podría haber terminado en la tercera película.

De acuerdo a Stahelski, una vez que acabaron las filmaciones de Parabellum él y Reeves estaban listos para dejar atrás ese mundo.

“Terminamos la tercera y Keanu y yo estábamos como, ‘Ok, es hora de seguir adelante. Vamos a hacer una comedia romántica o algo así. Estamos bien’", recordó Stahelski.

Pero afortunadamente durante la promoción de la película, tanto el director como el actor decidieron que tal vez tenían energías para una entrega más.

“Luego nos encontramos cuando estábamos haciendo la gira publicitaria y creo que estábamos en Japón, y Keanu dijo: ‘creo que me queda una más’, y tuvimos una idea que no usamos", relató el director. “Realmente nos encantó y tuvimos que cortarla de la (película) número tres, simplemente porque no tenía espacio para eso”.

“Entonces pensamos: 'Bien, haremos una cuarta. Eso va a ser asombroso. Haremos un plan”, añadió Stahelski. “Los estudios (...) dijeron: ‘Entendemos totalmente lo que intentas hacer’. Presentamos una idea o (plan) temático y fue realmente grande. Entonces, estamos hablando de hacer un poco más que un (John Wick 4) o algo así, y tratar de desarrollar eso".

Pero ¿a qué se refiere Stahelski con lo expandir John Wick temáticamente? Probablemente eso tenga que ver con la construcción de mundo de la saga y los planes para la serie de The Continental. No obstante, eso son especulaciones y el primer guión de la película aún no está listo.

“Tenemos, no lo llamaría un primer borrador, pero lo llamaría una escritura: una historia escrita, un resumen, un guión, una cosa", comentó Stahelski. “Sabemos a dónde queremos ir, conocemos las temáticas. Lo llamamos ‘la caja de juguetes’. Es como un documento 100 páginas y algo, pero algunas de ellas están escritas. Es un buen lugar para comenzar. Luego comenzamos a diluirlo y trabajamos con los escritores para obtener las escenas correctas, y después comenzamos a trabajar con el diálogo de Keanu".

“Es un proceso muy extenso para nosotros. Luego, haremos el proceso de adentro hacia afuera que trata sobre el personaje”, explicó. “Entonces, para responder a la pregunta, estoy en un lugar feliz donde estamos en desarrollo. No tenemos un primer borrador cerrado, pero estamos en un lugar donde sabemos qué queremos hacer y dónde queremos hacerlo”.

Con esos antecedentes y en medio del panorama actual provocado por el nuevo coronavirus, es mejor que no empiecen a contar los días para el estreno de John Wick 4 ya que Stahelski está seguro de que la película se retrasará y no cumplirá su estreno fijado para mayo de 2021.

“Entre cuánto queremos expandir John Wick, supongamos en lo que llamamos ‘franquicia’, supongo, y la pandemia, no podría decir una fecha de lanzamiento para la próxima”, advirtió el director.

Stahelski también será parte de la producción de Matrix 4 una película que también pretende estrenarse en mayo de 2021 y cuenta con Keanu Reeves en un rol titular.

En ese sentido, de acuerdo al director, la próxima entrega de Matrix tomará prioridad antes del regreso de John Wick.

“Matrix llevaba solo cuatro semanas cuando todo esto sucedió", dijo Stahelski. “Entonces, Keanu debe terminar su compromiso con The Matrix, que es un gran tema y que creo que probablemente lo llevará hasta el final del año. Luego tenemos que pasar a nuestro modo de preparación y comenzaremos (con John Wick)”.