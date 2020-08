Paramount está en proceso de decidir qué hacer con Star Trek en el cine

Un nuevo reporte de Deadline indica que el primer gran desafío de Emma Watts como jefa de Paramount Pictures será definir el futuro de Stark Trek en el cine.

Ante ello, tres son las iniciativas que están en carpeta:

una secuela que trae de regreso a la tripulación del reinicio que comenzó J.J. Abrams

una película escrita por Noah Hawley (Fargo, Legión)

el proyecto apadrinado inicialmente por Quentin Tarantino.

Lo más llamativo de todo es que el portal revela que esa última iniciativa, creado a partir de una idea del director de Pulp Fiction y escrita por Mark L. Smith (The Revenant), se inspira en el clásico episodio de la serie original conocido como “The City on the Edge of Forever”. De ahí que e ambientaría en un entorno gángster en plena década de 1930.

Si no lo han visto, dicho capítulo presentó un dilema espacio-temporal luego de que la tripulación del Enterprise se topa con la posibilidad de viajar en el tiempo hasta la década de 1930, alterando la historia en el camino. El Capitán Kirk, de paso, se enamoraba de una mujer que se convertía en la clave de todo.

De acuerdo a Deadline, el único proyecto que estaba avanzando últimamente era el de Hawley, que de alguna forma tendría relación con un virus mortal, pero fue paralizado ya que Emma Watts - en su nuevo puesto - debe definir qué ruta tomar.

Al mismo tiempo, el portal agrega que la situación comenzó a generar rumores sobre la salida del realizador durante la última semana, pero eso aún no se ha concretado.

Tanto la propuesta Hawley como la de Smith serían las más viables de concretar “como spinoffs tipo Logan para una franquicia central”. En el caso de la propuesta amparada por Tarantino, inicialmente estaba la posibilidad de que la terminase dirigiendo, pero esa posibilidad ya se habría esfumado.

Respecto a la secuela con el Capitán Kirk interpretado por Chris Pine, y que incluía el retorno de Chris Hemsworth como George Kirk, Paramount detuvo sus trabajos al mando de la directora S. J. Clarkson, debido al alto costo de los contratos de los actores involucrados. Sin embargo, la idea podría volver a resurgir.

Por ahora lo único claro es que la decisión no está tomada, ya que el principal desafío será mejorar los números de Stark Trek en la recaudación fuera de Estados Unidos.