Parte del elenco de GLOW le mandó una carta a Netflix pidiendo más diversidad e inclusión antes de la cancelación de la serie

Un par de semanas después de que Netflix anunciara la cancelación de GLOW, una integrante del elenco de la serie compartió un interesante antecedente sobre las conversaciones en torno a la cancelada cuarta temporada del programa.

A través de su cuenta personal de Instagram Sunita Mani, la actriz que interpretó a Arthie Premkumar, contó que ella y otras actrices de la serie mandaron una carta a Netflix y los responsables de GLOW pidiendo más diversidad e inclusión en esta apuesta.

En el texto publicado por Mani se explica que esta petición de dio en el marco de las protestas contra el racismo en Estados Unidos y fue impulsada por ella, Sydelle Noel, Britney Young, Shakira Barrera, Kia Stevens y Ellen Wong.

A grandes rasgos la carta que fue enviada por las actrices planteaba que, pese a los temas que trataba la serie, los personajes de color eran dejados de lado en la trama y a veces eran estereotipados.

“GLOW se ha comercializado como un conjunto diverso, pero para todos nosotros, miembros del elenco diverso, nunca ha estado a la altura de estos ideales”, señala el texto compartido por Mani. “Desde la temporada 1, el programa ha plantado estereotipos raciales en la existencia de nuestros personajes, sin embargo, sus historias están relegadas a un segundo plano al lidiar con este conflicto o nos han dejado sintiéndonos como casillas marcadas en una lista”.

“Desafortunadamente, sentimos que la promesa de este espectáculo no se ha cumplido”, añade. “Hay un apoyo, amor y camaradería increíbles en medio del elenco de GLOW, y no hace falta decir que no estamos aquí para derribar a nuestros compañeros de elenco blancos o nuestro programa, sino para elevarnos a todos de una manera más profunda y significativa. Con cero personas de color en la sala de escritores esta temporada, es un gran descuido estar escribiendo nuestras narrativas sin nadie más que nos represente además de nosotros mismos”.

Entre las recomendaciones hechas por las integrantes del elenco que firmaron la carta se encontraba la posibilidad de contratar a un productor ejecutivo o consultor de color para asegurarse de que los personajes y sus historias fueran representadas de manera auténtica. Todo además de pedirle a los productores que “aborden completamente cómo retratar personajes de lucha libre estereotipados y racialmente ofensivos ha impactado la vida profesional y la dignidad personal de nuestros personajes”.

De acuerdo a Mani, los productores y creadores de GLOW fueron receptivos con las preocupaciones del elenco y estaban trabajando en cambios de cara a la cuarta temporada.

“Nuestros creadores y productores del programa nos escucharon. Estaban en el proceso de hacer que la temporada 4 reflejara algunos de los problemas del sistema que describimos“, dice el texto. "Tenía mucho miedo de hablar sobre estos temas con mis jefes, a quienes respeto y creo que son muy brillantes, pero estaba profundamente conmovida con el apoyo de mis compañeros de reparto. Este fue un gran acontecimiento, crear un espacio para el cambio, y fue un testimonio del amor y el apoyo que fue, sin ningún giro del destino, un elemento intencional sembrado por los creadores de nuestros programas y germinado en todo el elenco”.

Pero claro, nada de eso tendrá la oportunidad de materializarse ahora que Netflix canceló la serie.